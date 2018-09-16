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“Son Hawaii Prensesi" mahkemede kaybetti!

92 yaşındaki "Son Hawaii Prensesi"nin sahip olduğu 215 milyon doların kontrolünü kaybettiği açıklandı

16 Eylül 2018 Pazar 12:46
“Son Hawaii Prensesi" mahkemede kaybetti!

ABD'ye bağlı Hawaii Eyaleti'nin başkenti Honolulu'da görülen davada, mahkeme "Son Hawaii Prensesi" Abigail Kawananakoa'nın 215 milyon dolarlık malvarlığını yönetemeyeceğine hükmetti.

Mahkeme, 92 yaşındaki kadının akıl sağlığının yerinde olmamasını gerekçe gösterirken, Kawananakoa'nın çevresindekilerin bu durumu suiistimal edebileceği de ifade edildi.

Abigail Kawananakoa'nın serveti, First Hawaiian Bank'ın kontrolüne geçti.

Kawananakoa, 1893'te devrilen Hawaii Krallığı'nı yöneten aileden geldiği için, bölgenin yerlileri tarafından prenses olarak görülüyor.

Şeker devi James Campbell'ın torunlarından olan kadın, miras kaynaklı bir servete sahipti.

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