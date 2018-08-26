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Son veda… Kore’de gözyaşı sel oldu

Güney Korelilerle ile Kuzey Koreli akrabalarının buluşması kısa sürdü. Önceki gün Kuzey Kore'de bir araya gelen parçalanmış aileler bugün birbirlerine veda etti. Aileler ayrılırken gözyaşları sel oldu.

26 Ağustos 2018 Pazar 14:31
Son veda… Kore’de gözyaşı sel oldu

Bir grup Güney Koreli Cuma günü yakınlarıyla kısa süreliğine buluşabilmek için sıkı güvenlik önlemleriyle korunan sınırdan Kuzey Kore'ye geçmişti. Son üç yıldır ilk kez aileler akrabalarıyla bir araya gelen Koreliler için bugün veda vaktiydi. İki Kore arasındaki aile buluşmalarında Koreliler'in çoğu 70'lerinde oluyor, ölmeden önce de sevdikleriyle buluşmayı arzu ediyorlar. Çoğu yakınlarının hayatta olup-olmadığını bile bilmiyor. Çünkü sınırın diğer tarafına geçip birbirlerini ziyaret etmeleri, birbirlerine mektup göndermeleri ya da aramaları yasak.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Güney Koreliler Kuzey Kore'deki duygusal buluşmada birbirlerinin ellerini tuttular, gözlerindeki yaşları mendilleriyle sildiler. Birbirlerine buluşmaya gelemeyen aile fertlerinin fotoğraflarını gösterdiler. 300 kişilik Güney Koreli kafile bugün ayrıldı. Ayrılık sırasında gözyaşı sel olurken, Reuters haber ajansı yaşanan dramı servis ettiği fotoğraf kareleriyle gözler önüne serdi.

Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
KoreHaberKKTC
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