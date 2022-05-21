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Sondaj kulesi sayısı 13 adet arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 13 adet arttı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:50
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Sondaj kulesi sayısı 13 adet arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 13 adet artışla 576'ya yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 220 adet arttı.

Perşembe gününü 112,04 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 112,66 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 110,28 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 109,89 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Petrol KulesiBrent PetrolABD
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