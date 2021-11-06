Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Hücreden kaçtı!
Hücreden kaçtı!
Vahşice öldürüldü!
Vahşice öldürüldü!
Lefkoşa sapığı!
Lefkoşa sapığı!
banner107

Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar

İnsanlığın yıllardan bu yana sorduğu "İnsanlığın yerini ne zaman robotlar alacak?" sorusuyla ilgili ilginç gelişmeler yaşandı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 23:08
20 Okunma
Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
banner108

İnsanlığın yıllardan bu yana sorduğu "İnsanlığın yerini ne zaman robotlar alacak?" sorusuyla ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. Çin'deki karantina bölgesine gönderilen robot, kendiliğinden teslimat yapıyor.

Bilim dünyası uzun yıllardan bu yana robotların iş hayatına katılması üzerinden çalışıyor. Ancak bu uygulama henüz dünyada yaygın değil. Yıllardan beri konuşulan konuyla ilgili Çin'den ilginç haberler geldi.

KARANTİNA BÖLGESİNE TESLİMAT

Genellikle insanların yaptığı "teslimat" işini devralan bir robot, koronavirüs karantina bölgesine giderek teslimat gerçekleştirdi. Bu, uygulamanın ileride daha yaygınlaşması bekleniyor.

SOL KAPIYI AÇIP, UYARI YAPTI

Robot, teslimatı gerçekleştirdiği sırada sol kapıyı açıp şu uyarıda bulundu:

"Lütfen paketinizi alın, yanlışlıkla başkalarının paketlerini almamaya dikkat edin"

Son Güncelleme: 07.11.2021 01:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları belirledi: Dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülke
Bilim insanları belirledi: Dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülke
Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 Covid-19 hastası öldü
Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 Covid-19 hastası öldü
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim