Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar

İnsanlığın yıllardan bu yana sorduğu "İnsanlığın yerini ne zaman robotlar alacak?" sorusuyla ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. Çin'deki karantina bölgesine gönderilen robot, kendiliğinden teslimat yapıyor.

Bilim dünyası uzun yıllardan bu yana robotların iş hayatına katılması üzerinden çalışıyor. Ancak bu uygulama henüz dünyada yaygın değil. Yıllardan beri konuşulan konuyla ilgili Çin'den ilginç haberler geldi.

KARANTİNA BÖLGESİNE TESLİMAT

Genellikle insanların yaptığı "teslimat" işini devralan bir robot, koronavirüs karantina bölgesine giderek teslimat gerçekleştirdi. Bu, uygulamanın ileride daha yaygınlaşması bekleniyor.

SOL KAPIYI AÇIP, UYARI YAPTI

Robot, teslimatı gerçekleştirdiği sırada sol kapıyı açıp şu uyarıda bulundu:

"Lütfen paketinizi alın, yanlışlıkla başkalarının paketlerini almamaya dikkat edin"