Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Sosyal medya bu değişimi konuşuyor… Bir anneden yardım çığlığı!

ABD'de uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek isteyen bir anne, oğlunun bağımlılık öncesi ve sırasındaki fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca gündeme oturdu.

15 Ekim 2019 Salı 09:46
Sosyal medya bu değişimi konuşuyor… Bir anneden yardım çığlığı!

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Jennifer Salfen-Tracy'nin kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımında, uyuşturucu kullanan oğlu Cody Bishop'un sadece 7 ay arayla çekilmiş olduğu ifade edilen iki farklı fotoğrafı yer aldı.

Cody Bishop’ın sağlıklı günlerinden bir kare.

İki fotoğrafın ilkinde Cody, sağlıklı ve güçlü bir erkek görünümündeyken, ikinci görselde ise uyuşturucu bağımlılığının genç adamı nasıl değiştirdiği, Bishop'un hızlı bir şekilde zayıflamış ve cildi yaralarla kaplanmış olduğu görülüyor.

Bishop uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra.

Salfen-Tracy, “Cody'den birkaç haftadır haber alamıyorum. Kendisini seven ve ona ihtiyaç duyan ailesi ve çocukları olan bir kişinin hayatta neden böyle bir yolu seçtiğini anlamak zor” ifadelerini paylaştı.

Jennifer Salfen-Tracy.

ABD'li kadın, sosyal medya kullanıcılarına seslenerek uyuşturucu sorunun çözülmesi için herkesi birleşmeye çağırdı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finlandiya’daki Türk büyükelçiliğine saldırı
Finlandiya’daki Türk büyükelçiliğine saldırı
iPhone kullanıcılarına yeni WhatsApp güncellemesi!
iPhone kullanıcılarına yeni WhatsApp güncellemesi!
Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi
Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim