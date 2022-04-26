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Sosyal medya bu düğünü konuşuyor!

49 yaşındaki Deborah Hodge isimli bir kadın İngiltere’deki evinin sahibinin evcil hayvanların bakımına izin vermemesi üzerine oldukça ilginç bir yönteme başvurdu. Daha önceki 3 kedisini ev sahibinin itirazları nedeniyle başka ailelere sahiplendirmek zorunda kaldığını ifade eden Hodge, Hindistan adını verdiği kedisinden ayrılmamak için onunla evlendi.

26 Nisan 2022 Salı 12:55
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Sosyal medya bu düğünü konuşuyor!

49 yaşındaki Deborah Hodge, ev sahiplerinin evcil hayvanlara izin vermemesi nedeniyle yıllar içinde üç hayvanı yeniden barındırmak zorunda kaldı. Evinin kirasının ucuz olması ve konumu nedeniyle başka bir eve çıkmak istemediğini belirten Hodge, 5 yaşındaki kedisi Hindistan’ı ev sahibinin kabul edebilmesi için medeni bir törenle evlendiklerini duyurdu.

“ARTIK BİRLİKTE KALMAMIZA İZİN VERİN”

Çift hafta bir törenle Deborah ve kedisi Hindistan dünya evine girdi. İkilinin smokini anımsatan kıyafetleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Güneydoğu Londra'daki bir parkta gerçekleşen nikah törenine Deborah’ın arkadaşları katıldı. Nikah ise yasal olarak atanmış bir memur tarafından yürütüldü. Hindistan’ın nikah memurunun sorusuna miyavlayarak cevap verdiği anlar herkesin dikkatini çekti.

“ONSUZ YAŞAYAMAM”

İki çocuk annesi bekar bir anne olarak kedisi Hindistan’a bağlılığından söz eden Deborah, “Ondan ayrılmayı reddediyorum. Onsuz olmaktansa sokaklarda yaşamayı tercih ederim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu ve kazanacak her şeyim vardı, bu yüzden kedimle evlendim!O temelde çocuklarımdan sonra hayatımdaki en önemli şey. Hindistan ile evlenerek, gelecekteki ev sahiplerinin bir paket olarak geldiğimizi ve hiçbir koşulda ayrılamayacağımızı bilmelerini istedim. Onsuz yaşayamam. Artık birlikte kalmamıza izin verin” dedi.

Sosyal medyadan evlilik fikrine yönelik olarak eleştiriler aldığını belirten Deborah, “Bazıları bunun aptalca bir fikir olduğunu düşünse de, benim çok ciddi olduğumu anlamalarını istedim. Töreni arkadaşlarımın önünde fiziksel olarak gerçekleştirdim. Çocukların o gün yoktu ama kalplerinin benimle olduğunu biliyorum” diye konuştu.

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