Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Küçük çocuğun protez sevinci!

Başkent Kabil'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir ortopedi kliniğinde fizyoterapist Mulkara Rahimi tarafından kaydedilen videoda Ahmed, yeni protez bacağının takılmasının ardından gülerek dans ederken görülüyor.
Küçük çocuğun yüzüne ve hareketlerine yansıyan saf mutluluğu, sosyal medya kullanıcılarının da yüreğine dokunmasıyla binlerce kez paylaşıldı.
Tedavi altına alınan Ahmed’in bacağı kesilmek zorunda kalmıştı.
Birleşmiş Milletler tarafından şubat ayında yayımlanan bir rapora göre de, geçen yıl Afganistan’daki savaşta en az 927 çocuk yaşamını yitirdi.