Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor… Küçük çocuğun protez sevinci!

Başkent Kabil'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir ortopedi kliniğinde fizyoterapist Mulkara Rahimi tarafından kaydedilen videoda Ahmed, yeni protez bacağının takılmasının ardından gülerek dans ederken görülüyor.

Küçük çocuğun yüzüne ve hareketlerine yansıyan saf mutluluğu, sosyal medya kullanıcılarının da yüreğine dokunmasıyla binlerce kez paylaşıldı.

Bu protezin, Ahmed'e takılan dördüncü protez olduğu belirtiliyor. Ahmed büyüdükçe, protezin yenilenmesi gerekiyor. Logar vilayetinde yaşayan Ahmed Rahman, yalnızca sekiz aylıkken Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki çapraz ateşte bacağından vurulmuştu. Aynı çatışmada kardeşi Salima da yaralanmıştı.

Tedavi altına alınan Ahmed’in bacağı kesilmek zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler tarafından şubat ayında yayımlanan bir rapora göre de, geçen yıl Afganistan’daki savaşta en az 927 çocuk yaşamını yitirdi.