Sosyal medya bunu konuşuyor: Kraliçe'nin öleceği günü önceden bildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. 96 yaşında hayatını kaybeden 2. Elizabeth için Buckingham Sarayı tarafından açıklamada “Kraliçe Balmoral’da huzur içinde öldü" ifadesine yer verildi. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'de 10 günlük yas ilan edilirken 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

AYLAR ÖNCESİNDEN BİLDİ

Sosyal medyada bir tweet gündem oldu. Aylar öncesinden yapılan bir paylaşımda Kraliçe'nin 8 Eylül 2022'de öleceğini söyleyen Twitter kullanıcısı, Kral Charles'ın da 28 Mart 2026'da vefat edeceğini iddia etti.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Söz konusu tweet kısa sürede viral olurken, twitter kullanıcısı hesabını gizliye alıp profilindeki fotoğrafı da kaldırdı.