Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian 2024'te ABD başkan adayı olacak

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West’in ardından bir ünlü daha 2024 ABD başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı.

Lüks ve gösterişli hayatıyla bilinen sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Kanye West’e karşı adaylık yarışına girebileceğini söyledi.

38 yaşındaki Bilzerian, bir etkinlikte gazetecilere Kanye West’in başkan adayı olduğunu açıklamasıyla ilgili yorum yaparken, Kanye West’in Hillary Clinton’dan daha iyi olacağını söyledikten sonra kendisinin de aday olacağını duyurdu.

TMZ, haberi, “Şaka yapıp yapmadığı net değil ama ağzından bu cümle çıktı ve resmen başkanlık adayı açıklaması yaptı. Dan Bilzerian 2024’te ABD başkanı olmak için yarışacak. Zaman gösterecek. Ardından ilginç bir soru geliyor. Kim Başkan Trump’ın onayını aldı?” ifadeleriyle verdi.

Bilzerian, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “Zayıflatılmış bir siyasi doğruluk çağında, filtrelenmemiş kalan insanlara saygı göstermek zorundasınız” yorumuyla Trump hayranlığını gözler önüne sermişti.

‘Instagram’ın Kralı’ olarak nam salan, Instagram’da yayımladığı ultra lüks hayatıyla dikkat çeken Dan Bilzerian’ın aslında ne iş yaptığı tam olarak bilinmese de bir poker oyuncusu olduğu ve bu sayede büyük kazanç elde ettiği tahmin ediliyor.

Bir poker analisti olan Doug Polk, Dan Bilzerian hakkında çarpıcı bir iddiada bulunmuş, ünlü fenomenin poker oynama tarzının asla ona milyonlar kazandıracak kadar iyi olmadığını ileri sürerek Youtube'da bu konuda bir video yayınlamıştı.

Polk, "Dan Bilzerian, poker sayesinde milyonlar kazandığını söylüyor" diye başladığı iddiasını şöyle sürdürmüştü:

"Bilzerian'ın babası zamanında milyonlarca dolar kazandı. Baba Bilzerian 1980'li yıllarda cezaevine girdi ve 50- 60 milyon ceza ödemek zorunda kaldı. Ama bunun sadece birkaç milyonunu ödedi. Paranın geri kalanı kayıp ve nereye gittiği bilinmiyor. Hepsinin de ötesinde onun çok iyi poker oynadığını söyleyemem."