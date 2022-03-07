Künye
Kıbrıs 10
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı

Sosyal medya Ukrayna'daki görüntüleri konuşuyor

Ukrayna-Rusya savaşı her boyutuyla dünyayı dehşete düşürmeye devam ediyor. Son olarak savaşın 12. gününde market ve dükkanları yağmalayanları yakalayan Ukraynalıların yaptıkları olay oldu. Yağmacıları ağaçlara bağlayıp çırılçıplak soyan Ukraynalılar, kemer ve sopalarla yakaladıklarını dövüyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 10:04
330 Okunma
Sosyal medya Ukrayna'daki görüntüleri konuşuyor
banner108

Ukrayna-Rusya savaşından gelen son dakika haberleri anlık olarak takip edilirken, ülkede şiddetin boyutu her geçen gün artıyor. Savaşın etkileri farklı boyutlarıyla gün yüzüne çıkarken bir yandan da insanlık dramı yaşanıyor. Bir yandan canlarını kurtarmak isteyen Ukraynalılar ülkelerinden kaçmaya çalışırken, diğer yandan ülkesinde kalanlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

UKRAYNA'DA YAĞMALAMALAR BAŞLADI

Ukrayna'da yaşanan kaos durumunda faydalanmaya çalışan yağmacılar ise ülkenin başındaki en büyük belalardan biri haline geldi. Yaşanan karışıklığı fırsat bilip zincir marketleri yağmalayan kişilere karşı önlemi ise yine Ukraynalı vatandaşlar almaya başladı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP, AĞAÇLARA BAĞLADILAR

Yağmacıları yakaladıkları yerde linç eden Ukrayna halkı, ellerine geçirdikleri bu insanları çırılçıplak soyarak direklere bağlamaya başladılar. Linç görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak kötü niyetli kişilere korku salmayı amaçlayan vatandaşlar, direklere bağladıkları yağmacılara ise ellerine geçirdikleri kemer, sopa gibi cisimlerle vurarak linç etme yoluna gidiyorlar.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜ YAĞIYOR

İnternete yağmacıların dövüldüğü onlarca görüntü düşerken, ülkede yaşanan kaosun vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus işgaline karşı savaşan çift cephede evlendi
Rus işgaline karşı savaşan çift cephede evlendi
Daha 11 yaşında... Annesinin eline yazdıkları hayatını kurtardı!
Daha 11 yaşında... Annesinin eline yazdıkları hayatını kurtardı!
Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi
Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim