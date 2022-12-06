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Sosyal medyada çok konuşulan itiraf!

Dünya dışı yaşamlar tarafından kaçırıldığı iddia eden Russ Kellett isimli adamın söyledikleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Uzaylıların gerçekliğini anlatan Kellett, onların varlığını kanıtlamak için elinde belgeler olduğunu belirtti. Hatta Kellett, uzaylılarla tanışmakla kalmayıp galaksiler arası bir savaşta yer aldığını ifade etti.

06 Aralık 2022 Salı 11:27
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Sosyal medyada çok konuşulan itiraf!



Son 30 yılını farklı uzaylı türleri arasındaki bir savaşta süper asker olarak savaşarak geçirdiğini söyleyen 58 yaşındaki Kellett, dünyanın ötesinde yaşam olduğunu kanıtlayacak görüntüleri paylaştı. Gece geç saatlerde çekildiği anlaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı inanmazken diğer bir kısmı ise Kellet’in anlattıklarını ilgi çekici bulduklarını söyledi.

“DOSYALARIMI TEMİZLERKEN GÖRDÜM”

Görüntüleri çektiğini unutan Kellett, “Dosyalarımı temizlerken gördüm. Bir akşam geç saatlerde çöpleri çıkartmaya gittiğimde aniden bu dev kırmızı ışık küresinin iki savaşçı tarafından kovalandığını görerek çektim. Diğer taraftan savaş uçaklarının çıkmasıyla kırmızı küre bir bulutun içinde kayboldu. Savaş uçaklarını tekrar gördüm ve gökyüzünde süzülen altı ışığa benzeyen bir şeye doğru gittiklerini fark ettim. Gördüklerime inanamadım.” dedi.

20 dakika boyunca gökyüzündeki garip ışıkları izlediğini dile getiren Kellett, “Uzaylıların okyanusların en derinliklerinde dünyaya yayılmış bir dizi gizli üsleri olduğunu düşünüyorum, bu yüzden biz insanlar onları bulamıyoruz.Dünya dışı gözlemler söz konusu olduğunda Filey Körfezi bölgesinde çok şey oldu” diye konuştu.

Yalnızca bir saat boyunca dışarıda olduğunu zannettiğini anlatan Kellett, “Yalnızca bir saattir dışarıda olduğumu sanıyordum ama annem daha uzun bir süre olduğunu söyledi. Geriye dönüp baktığımda bölüm bölüm hatırlıyorum. En az 60 kez kaçırıldım. İlki 16 yaşımdayken motosikletimle eve giderken olmuştu.Daha önce hiç görmediğim bir tünelden geçtim ve sonra bildiğim bir şey, etrafımı saran keskin dişleri olmadan Dracula'ya çok benzeyen 15 fitlik uzaylı adamlarla dişçi muayenehanesine benzeyen bir yerdeydim.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
UzayUzaylıRuss Kellett
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