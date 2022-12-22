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Sosyal medyada tanışan 8 kız çocuğu cinayet işledi

Sosyal medyada tanıştığı belirtilen sekiz kız çocuğu, 59 yaşındaki bir adamı bıçaklayarak öldürdü. Kanada'da yaşanan olaya karışan çocuklardan üçünün 13, üçünün 14 ve diğer ikisinin 16 yaşında olduğu belirtildi.

22 Aralık 2022 Perşembe 10:30
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Sosyal medyada tanışan 8 kız çocuğu cinayet işledi



Kanada’nın Toronto şehrinde sosyal medyada tanıştığı belirtilen sekiz kız çocuğu, 59 yaşındaki bir adamın bıçaklanarak ölümüyle ilgili olarak ikinci derece cinayetle suçlandı.

Kanada polisi, çocukların ülkenin en büyük kentindeki ana tren istasyonunun yakınındaki bir plazada adama saldırıp bıçakladığını açıkladı. Polis, kızlardan üçünün 13, üçünün 14 ve ikisinin 16 yaşında olduğunu belirtirken, kurbanın kimliğini açıklamaktan kaçındı. Ancak, bir basın toplantısında konuşan Çavuş Terry Browne, adamın kısa süre önce şehrin evsizler barınağı sistemine taşındığını söyledi.

Browne, "Adamın bölgede çok destekleyici bir ailesi vardı, bu yüzden ona evsiz diyemem, son zamanlarda biraz şanssızlık yaşamıştı" dedi.

Browne,  kızların bir tartışmanın ardından kurbana saldırıp bıçakladığına inanıldığını söyledi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldığını, kısa süre sonra ise hayatını kaybettiğini aktardı.

"NEDEN BİR ARAYA GELDİKLERİ BİLİNMİYOR"

Diğer taraftan polis, görgü tanıklarıyla görüştükten sonra kız çocuklarını tutukladı. Browne, müfettişlerin saldırıya karışan kız çocuklarının  sosyal medyada tanıştığına ve şehrin çeşitli yerlerinden geldiklerine inandığını, ancak o akşam neden bir araya geldiklerinin hala net olmadığını söyledi.

Browne, "Bu noktada onları bir çete olarak tanımlayamıyorum Ancak o akşam meydana gelen olay hepimizi yaraladı dedi.Browne, zanlılardan üçünün daha önce polisle "teması" olduğunu ve diğer beşinin polisle daha önce herhangi bir etkileşimi olmadığını sözlerine ekledi.

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