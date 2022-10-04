Sosyal medyadan tepki yağdı...

Emekli çiftçi Rashed Mangacop, Halima Abdullah ile üç yıl önce bir iş yemeği sırasında karşılaştı. Birbirlerine aşık olduklarını dile getiren ikili bu görüşmenin ardından üç yıl boyunca ilişki yaşamaya devam etti. Sonrasında ise Mangacop ve Abdullah ilişkilerini nikahla taçlandırdı. Düğün törenine gelen olumsuz eleştirilerin üzerine Rashed'in yeğeni, birlikteliğin görücü usulü bir evlilik olmadığını ve ikisinin tamamen aşktanbir araya geldiğini söyledi.

HER İKİ AİLEDEN DE ONAY ÇIKTI

Her iki ailenin de evlilik için onayının bulunduğunu dile getiren Rashed'in yeğeni Ben Mangacop, "Damat babamın erkek kardeşidir. Gelinin babası amcam için çalıştığı için bir toplantı sırasında tanışmışlar. Heri iki aile de çifti destekliyor ve onay veriyorlar. İlk aşık olan kızdı. 3 yıllık ilişkinin sonunda evlenmeye karar verdiler” dedi.