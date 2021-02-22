Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti

South Park'tan salgın özel bölümü

Gelmiş geçmiş en başarılı çizgi dizilerden biri olarak kabil edilen kara mizah türündeki South Park, salgın konulu ikinci özel bölümüyle ekrana gelecek.

22 Şubat 2021 Pazartesi 10:35
369 Okunma
South Park'tan salgın özel bölümü

ABD yapımı ünlü animasyon komedi dizisi South Park, ikinci kez corona virüs salgınını konu edinecek. Diziyi yayınlayan Comedy Central kanalı, 10 Mart'ta South ParQ The Vaccination Special adıyla yeni bir salgın özel bölümü yayınlanacağını duyurdu.

South Park'tan corona virüs salgını temalı özel bölüm - 2

EN YÜKSEK REYTİNG

Salgın konulu bir saatlik ilk özel bölüm, son yedi yılın en yüksek reytingini almıştı. Bölümde, Stan, Cartman, Kyle ve Kenny 'yeni normal'de okula dönüyorlardı.

South Park'tan corona virüs salgını temalı özel bölüm - 3

AŞI MÜCADELESİ

Yeni bölümde ise kasabada coşkulu bir Covid-19 aşısı olma heyecanı yaşanırken, çocuklar öğretmenleri için aşı bulmalarını engellemeye çalışan militan bir grupla karşı karşıya gelecek.

South Park'tan corona virüs salgını temalı özel bölüm - 4

1997 yılından bu yana 24 sezondur yayınlanan kara mizah türündeki dizi, gelmiş geçmiş en popüler ve başarılı çizgi dizilerden biri olarak kabul ediliyor. Simpsonlar'dan sonra ABD'de en uzun süreli yayınlanan, Trey Parker ve Matt Stone tarafından yaratılan South Park, bugüne dek pek çok ödül kazandı.

South Park'tan corona virüs salgını temalı özel bölüm - 5

Dizinin Dizinin 1999 yılında South Park: Bigger, Longer & Uncut adlı uzun metraj sinema filmi de gösterime girdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM'den insan hakları mesajı: Ayrımcılığın her türü bertaraf edilmelidir
BM'den insan hakları mesajı: Ayrımcılığın her türü bertaraf edilmelidir
ABD ve İran arasında nükleer gerilim
ABD ve İran arasında nükleer gerilim
Teksas'ta 11 yaşındaki çocuk donarak öldü: Elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava
Teksas'ta 11 yaşındaki çocuk donarak öldü: Elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim