South Park'tan salgın özel bölümü

ABD yapımı ünlü animasyon komedi dizisi South Park, ikinci kez corona virüs salgınını konu edinecek. Diziyi yayınlayan Comedy Central kanalı, 10 Mart'ta South ParQ The Vaccination Special adıyla yeni bir salgın özel bölümü yayınlanacağını duyurdu.

EN YÜKSEK REYTİNG

Salgın konulu bir saatlik ilk özel bölüm, son yedi yılın en yüksek reytingini almıştı. Bölümde, Stan, Cartman, Kyle ve Kenny 'yeni normal'de okula dönüyorlardı.

AŞI MÜCADELESİ

Yeni bölümde ise kasabada coşkulu bir Covid-19 aşısı olma heyecanı yaşanırken, çocuklar öğretmenleri için aşı bulmalarını engellemeye çalışan militan bir grupla karşı karşıya gelecek.

1997 yılından bu yana 24 sezondur yayınlanan kara mizah türündeki dizi, gelmiş geçmiş en popüler ve başarılı çizgi dizilerden biri olarak kabul ediliyor. Simpsonlar'dan sonra ABD'de en uzun süreli yayınlanan, Trey Parker ve Matt Stone tarafından yaratılan South Park, bugüne dek pek çok ödül kazandı.

Dizinin Dizinin 1999 yılında South Park: Bigger, Longer & Uncut adlı uzun metraj sinema filmi de gösterime girdi.