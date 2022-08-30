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Sovyetler Birliği'nin son lideri hayatını kaybetti

1991 yılında dağılan SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 Ağustos 2022 Salı 23:51
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Sovyetler Birliği'nin son lideri hayatını kaybetti


Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Soğuk Savaş'ın sona ermesine yardımcı olduğu için uluslararası olarak büyük ölçüde itibar gören Gorbaçov, politikalarını eleştirenler ise onu 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sorumlu tutuyordu.

"SSCB'DE OLANLAR HERKES İÇİN BİR DRAMDI"

Gorbaçov, SSCB'nin yıkılışından kendini sorumlu tutup tutmadığı sorusuna "Beni asıl üzen şey, Rusya'da halkın benim neleri başarmak için yola koyulduğumu ve neler yaptığımı yeteri kadar anlayamamış olmasıdır. Perestroyka (ekonomik ve siyasi sistemin yeniden yapılandırılması), ülke ve dünya için iş birliği ile barışın yolunu açtı. Yolun sonunu göremediğim için üzgünüm. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde olanlar benim dramımdı. Sovyetler Birliği'nde yaşayan herkes için bir dramdı." yanıtını vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Sovyetler Birliği
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