Sovyetler Birliği'nin son lideri hayatını kaybetti

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Soğuk Savaş'ın sona ermesine yardımcı olduğu için uluslararası olarak büyük ölçüde itibar gören Gorbaçov, politikalarını eleştirenler ise onu 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sorumlu tutuyordu.

"SSCB'DE OLANLAR HERKES İÇİN BİR DRAMDI"

Gorbaçov, SSCB'nin yıkılışından kendini sorumlu tutup tutmadığı sorusuna "Beni asıl üzen şey, Rusya'da halkın benim neleri başarmak için yola koyulduğumu ve neler yaptığımı yeteri kadar anlayamamış olmasıdır. Perestroyka (ekonomik ve siyasi sistemin yeniden yapılandırılması), ülke ve dünya için iş birliği ile barışın yolunu açtı. Yolun sonunu göremediğim için üzgünüm. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde olanlar benim dramımdı. Sovyetler Birliği'nde yaşayan herkes için bir dramdı." yanıtını vermişti.