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S&P: Reform paketi güven için yeterli değil

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin gelişmekte olan ülkeler kredi notu üst düzey analisti Frank Gill, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta açıkladığı 2019 yılı reform paketinin Türk hanehalkları ve yabancı yatırımcıların TL'ye olan güvenini yeniden tesis etmek için yeterli olmayacağını belirtti.

16 Nisan 2019 Salı 09:47
S&P: Reform paketi güven için yeterli değil
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Albayrak, 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına verirken, bu reform paketi sınırlı içerik ve detay sunduğu için eleştirilmişti.

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Gill, “Yabancı yatırımcılar ve Türk hanehalkları için asıl soru, TL’nin hala yatırım yapılabilir bir para birimi olup olmadığı. Bu reform paketinin bu soruya yanıt verdiğini düşünmüyoruz” dedi.

S&P bu ayın başında Türkiye’nin kredi notunun mevcut durumda düşürülme riski olmadığını ancak Türk lirasındaki daha fazla değer kaybının Türk şirketleri ve bankaları için “çok, çok kötü haber” olacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Reform Paketi
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