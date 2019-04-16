S&P: Reform paketi güven için yeterli değil

Albayrak, 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına verirken, bu reform paketi sınırlı içerik ve detay sunduğu için eleştirilmişti.

Gill, “Yabancı yatırımcılar ve Türk hanehalkları için asıl soru, TL’nin hala yatırım yapılabilir bir para birimi olup olmadığı. Bu reform paketinin bu soruya yanıt verdiğini düşünmüyoruz” dedi.

S&P bu ayın başında Türkiye’nin kredi notunun mevcut durumda düşürülme riski olmadığını ancak Türk lirasındaki daha fazla değer kaybının Türk şirketleri ve bankaları için “çok, çok kötü haber” olacağını belirtmişti.