SpaceX dev internet projesi Starlink’in 60 uydusunu atmosfere gönderdi

Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden dün akşam yerel saatle 22:30’da yapılan başarılı fırlatış, mayıs ayı başında planlanmış ancak kötü hava koşulları sebebiyle defalarca ertelenmişti.

Uyduların bir saat içerisinde 550 kilometre yükseklikteki Dünya’nın alt yörüngesine yerleştirildiği ve geri dönüşümlü olarak tasarlanan roket ateşleme sisteminin de kalkıştan 9 dakika sonra tekrar üsse iniş yaptığı bildirildi.

Euronews’ün haberine göre; tanesi 227 kilogram ağırlığında olan uyduların ise 440 kilometre genişliğindeki yörüngede konuşlanarak güneş panellerini açacağı kaydedildi.

SpaceX, fiberoptik kablo ve baz istasyonu olmaksızın uydu üzerinden internete girme olanağı sağlayacak Starlink projesi için 2020 yılına kadar uzaya 12 bin adet uydu fırlatmayı amaçlıyor. Firma böylece internet erişiminin olmadığı çöl, okyanus gibi dünya coğrafyasındaki en ücra köşelerde bile en az 1 Gbps’ye varan hızda sanal aleme bağlantı olanağı sağlayacak.

Bağlantı hızının 3 Gbps’e kadar çıkabileceği Starlink teknolojisiyle özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika’da internet erişimin olmadığı gelir seviyesi düşük coğrafyalarda insanlar hızlı ve ucuz internet hizmetinden yararlanabilecek.

Projenin ilk evresinin başlayabilmesi için Dünya’nın alt yörüngesine en az 420 uydunun daha konuşlandırılması gerekiyor. İlk işlevsel uyduların ise 2020 yılında fırlatılması bekleniyor.

2002 yılında Güney Amerika asıllı ABD’li girişimci Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, ABD Ulusal İletişim Komisyonu’ndan söz konusu uyduların 1.150 kilometre yerine Dünya’nın alt yörüngesinde etkin olabilmesi için nisan ayının sonunda izin almıştı.