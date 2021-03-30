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SpaceX'e ait uzay aracı infilak etti

Canlı yayınlanan uçuş testinde yaşanan kaza, anbean kameralara yansıdı.

30 Mart 2021 Salı 22:21
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SpaceX'e ait uzay aracı infilak etti

ABD'nin Teksas eyaletinin Cameron kentindeki Boca Chica bölgesinde yer alan SpaceX tesisinde gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan test sırasında SN11, başarılı bir fırlatmanın ardından inişe geçtiği sırada büyük bir gürültüyle infilak etti. SpaceX tarafından yayınlanan testin ortasında gerçekleşen patlama hakkında firma yetkilileri, çok az bir açıklama yapmasının ardından canlı yayını yarıda kesti.

Patlamanın hemen ardından Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yüksek üretim oranı birçok sorunu çözebilir. En azından krater doğru yerde. Görünüşe göre 2. motor yükselme ile ilgili sorunlar yaşadı ve iniş sırasında çalışma odası gerekli basınca ulaşamadı, ancak teorik olarak buna gerek yoktu. İniş yanması başladıktan kısa bir süre sonra önemli bir şey oldu. Günün ilerleyen saatlerinde detayları incelememizin ardından ne olduğunu öğrenebiliriz" dedi. Starship'in patlamasının ardından etrafa saçılan parçalar ise anbean kameralara yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
SpaceX
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