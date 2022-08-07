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Spotify’a 'hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Müzik şirketi Spotify hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, kullanıcılar tarafından oluşturulan müzik listelerine verilen isimlerin “dini değerleri aşağıladığı” ve “devlet büyüklerine hakaret içerdikleri iddiasıyla CİMER’e yapılan şikayetler üzerine başlatıldığı belirtildi.

07 Ağustos 2022 Pazar 23:33
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Spotify’a 'hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İsveç merkezli dünyaca ünlü müzik şirketi Spotify hakkında soruşturma başlatıldı. CİMER üzerinden yapılan şikayetlerde Spotify kullanıcılarının oluşturdukları müzik listelerine verilen başlıklarda “dini değerlerin aşağılandığı” ve “devlet büyüklerine hakaret edildiği” iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.

Şikâyete konu dinleme listelerine verilen başlıklardan bazıları şöyle:

“Allah'ın telefon zil sesi”, “Hz. Muhammed'in devesiyle yanlarken dinledikleri”, “Allah'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar”, “Hz. Muhammed görse Kuran'a ekler”, “Recep Tayyip Erdoğan'ın rakı içerken dinlediği şarkılar”, “Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar”, “Hz. Muhammed'in miraca yükselirken dinlediği şarkılar”, “Allah yasaklı meyve anonsu yaptığı sırada Hz. Meryem bu listeyi dinlerken anonsu duymadı”, “Kerbela olayında Hz. Ali'yi gazlayan şarkılar”, “Hz. Ali'nin halifeliği kaybettiğinde dinlediği şarkılar.”

LİSTELER SPOTIFY’IN ONAYINDAN GEÇİYOR

Savcılık incelemeleri sonucunda, kullanıcıların hazırladıkları müzik listelerinin Spotify’ın onayından geçtiği kaydedildi.

CİMER’E YAPILAN ŞİKÂYETTE CAN GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

CİMER’e yapılan şikayetlerden birinde şikayetçi, Spotify’da “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret edildiğini ve dini değerlerin aşağılandığını” iddia etti. Başvuruda, “Spotify tarafından vergi kaçırıldığı ve devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı” da ileri sürüldü. Şikayetçinin, dilekçesinde; “can güvenliğinin tehlikede olacağını” iddia ederek ayrıca yardım talep ettiği görüldü.

Anahtar Kelimeler:
SpotifySoruşturma
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