Sputnik V aşısı olan 20 kişi corona virüse yakalandı

Rusya'da Covid-19'a karşı geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde etkinlik oranının yüzde 92 olduğu açıklanan Sputnik V aşısının uygulandığı 20 kişi corona virüse yakalandı. Sechenov Üniversitesi'nden bir uzman, aşı uygulanan insanların yeterli bağışıklık geliştirebilmesi için yeterli zaman geçmediğini ve bu durumun aşıyla ilişkilendirilemeyeceğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Sechenov Üniversitesi Tıp ve Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Vadim Tarasov, Rusya'ya da corona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısı uygulanan 20 kişinin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Tarasov, enfekte kişilerin yeterli koruyucu bağışıklık geliştirmek için zamanı olmadığını bu yüzden de bu vakaların aşıya bağlanmasının yanlış olduğunu belirtti.

Tarasov aynı zamanda bu kişilerin çoğunun aşının ikinci bir bileşenini almadıklarını, yani ilk aşı bileşeninin uygulanmasının ardından 42. günde oluşan yeterli bağışıklığı geliştirmediklerini söyledi.

Uzman, "Geçerli bir bağışıklık geliştiren kişiler arasında 42 gün sonra, bugüne kadar belgelenmiş ciddi hastalık vakamız yok" dedi.

COVID-19'a karşı aşıdan gelen yeni corona virüs enfeksiyonu ile enfekte olmanın imkansız olduğunun da altını çizen Tarasov, "Aşının kendisi Covid-19 ile enfekte olamaz. İçinde kullanılan antijenler, bir immün tepkiye neden olur bu da Covid-19'a neden olmasını engeller" diyerek durumun aşıyla ilgili olmadığını vurguladı.

Aynı zamanda Tarasov'a göre, yeni corona virüs enfeksiyonu semptomsuz seyreden bir kişide aşıdan kaynaklanan herhangi bir yan etki veya komplikasyon olmaması bekleniyor. Tarasov, "Kötü bir şey olmayacak çünkü enfeksiyon hafif bir seyir izliyor" dedi.

Tarasov daha önce Sechenov Üniversitesi temelinde yaz aylarında düzenlenen yeni corona virüse karşı Sputnik V aşısının birinci aşama klinik denemelerine katılan tek bir gönüllünün bile COVID-19'a yakalanmadığını da belirtti.

11 Ağustos'ta Rusya, Sputnik V olarak adlandırılan Covid-19'a karşı geliştirilen aşıyı dünya çapında ilk tescil ettiren ülke oldu. Aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi.

Tescil sonrası denemeler 7 Eylül'de Moskova'da başladı, ilk aşı gönüllülere 9 Eylül'de uygulandı. Programa toplamda 40.000 kişi katıldı.