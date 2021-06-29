Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Postacıya 18 ay hapis cezası
Postacıya 18 ay hapis cezası
Flaş Haber
Feci olayda 1 can kaybı!
Kapat

Sputnik V’nin yeni etkinlik oranı açıklandı

Türkiye’de önümüzdeki dönemde kullanıma geçecek olan Rusya’nın corona virüs aşısı Sputnik V’nin yeni etkinlik verileri açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde 81 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada aşının corona virüse karşı yüzde 97,8 oranında koruma sağladığı belirtilirken, ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

29 Haziran 2021 Salı 15:18
87 Okunma
Sputnik V’nin yeni etkinlik oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de kullanılacağı açıklanan Rus aşısı Sputnik V aşısının yeni etkinlik verileri açıklandı.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından geliştirilen aşının Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanımına yönelik verilerinde corona virüse karşı yüzde 97,8 etkili olduğu belirtilirken, ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

81 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

81 binden fazla kişi üzerinden elde edilen aşı verileri ile ilgili Rusya haber ajansı Tass, “Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın Sputnik V aşısının kullanımı sonrasındaki verileri paylaştı. İki doz Sputnik V aşısı olan 81 binin üzerinde kişiden elde edilen verilere göre aşıların etkililik oranı yüzde 97.8 olarak kaydedildi” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Rusya'dan 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için anlaşma imzaladığını, üretimin Türkiye'de yapılacağını ve bu aşının Türkiye'de kullanımı için acil onay verildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Spuntik V aşısının Türkiye'ye teslim edileceğini bildirirken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısının ilk partisinin Türkiye'ye geldiğini belirtmişti.

‘SPUTNİK V 2 HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE’DE KULLANIMA GİRECEK’

“Rus aşısının koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor” diye konuşan Savaşçı, “İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" diye konuşmuştu.

Son Güncelleme: 29.06.2021 16:01
Anahtar Kelimeler:
Sputnik V
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de yeni araştırma: Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları yıllarca koruyabilir
ABD'de yeni araştırma: Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları yıllarca koruyabilir
Boğazını tutamayana ağız kapatan çözüm: Manyetik çene kilidi
Boğazını tutamayana ağız kapatan çözüm: Manyetik çene kilidi
Yunanistan göçmenleri çırılçıplak soyarak Türkiye'ye gönderdi
Yunanistan göçmenleri çırılçıplak soyarak Türkiye'ye gönderdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim