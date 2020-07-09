Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının cenazeleri Potoçari'ye ulaştı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerince öldürüldüğü soykırımda yaşamını yitiren 9 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Sabah Visoko şehrinden hareket eden ve başkent Saraybosna'da halk tarafından uğurlanan tabutlar, soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nın karşısındaki eski akümülatör fabrikasına taşındı.

Kurban yakınları, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski fabrikaya yerleştirilen yeşil çuhaya sarılı tabutların başına gelerek dua etti.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na yarın akşam taşınacak cenazeler, soykırımın 25'inci yıl dönümü 11 Temmuz Cuma günü kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Toprağa bu yıl verilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic olacak.

Toprağa verilecek diğer kurbanlar ve yaşları şöyle:

"Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27)."