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Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama: 138 ölü

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 160'tan fazla kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.

21 Nisan 2019 Pazar 11:02
Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama: 138 ölü
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Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki otel ve kiliselere yerel saatle 08:45'te bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 160'tan fazla kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı. Ölenlerin arasında Sri Lanka vatandaşlarının yanı sıra ABD, Hollanda ve Birleşik Krallık vatandaşı olduğu belirtilen 35 kişinin de olduğu aktarıldı.

Bombalı saldırılar başkent Colombo'daki St. Anthony Kilisesi'ni, 5 yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerini, Negombo'daki St. Sebastian Kilisesi'ni ve Batticaloa'daki Zion Kilisesi'ni hedef aldı. 

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Pazar Ayini'nin Paskalya Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kiliselerin normalden daha kalabalık olduğu belirtiliyor. Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yaralı sayısının fazla olması sebebiyle halka kan bağışı yapma çağrısında bulunuldu. Öte yandan saldırılar öncesinde polisin ülkede Paskalya Pazarı'nı hedef alabilecek saldırılar düzenlenebileceği konusunda 10 gün önceden uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Twitter hesabı üzerinden "Bugün halkımızı hedef alan alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Tüm Sri Lankalılara bu trajik zamanda birlik olma ve güçlü durma çağrısında bulunuyorum. Lütfen doğrulanmamış haberleri ve spekülasyonları yaymaktan kaçının. Hükümet bu olayı zapt etmek için acil önlemleri alıyor." notunu paylaştı ve Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.

Sri Lanka Maliye Bakanı Mangala Samaraweera, Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Paskalya Pazarı'nda kiliseleri ve otelleri hedef alan ve çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan bombalı saldırılar katliam, panik ve kargaşa yaratmak için çok iyi şekilde koordine edilmiş gibi görünüyor. Demokrasiye, özgürlüğe ve ekonomik refaha değer veren herkes bu iğrenç girişimi bozguna uğratmak için bir arada olmalı" notunu yazdı.

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Son Güncelleme: 21.04.2019 11:49
Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka
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