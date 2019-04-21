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Sri Lanka'da art arda yeni patlamalar!

21 Nisan 2019 Pazar 12:51
Sri Lanka'da art arda yeni patlamalar!
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Sri Lanka polisi, başkent Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseyi hedef alan saldırıların ardından başkent Colombo yakınlarında bulunan Dehiwela kentindeki hayvanat bahçesi yakınındaki bir oteli hedef alan yeni bir patlamanın daha meydana geldiğini duyurdu. Yeni saldırı sebebiyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Yedinci patlamanın ardından başkent Colombo'da bir oteli hedef alan yeni bir patlamanın daha meydana geldiği belirtildi. Kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda ölü sayısı 185'e yükseldi.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 185 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı. Toplamda gerçekleştirilen altı saldırının ardından Sri Lanka polisi ülkenin Dehiwela kentindeki hayvanat bahçesi yakınındaki bir oteli hedef alan yeni bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Yeni saldırı sebebiyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

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Yedinci patlamanın ardından başkent Colombo'nun Orugodawatta bölgesinde yeni bir patlamanın daha meydana geldiği belirtildi. 

Öte yandan Sri Lanka Savunma Bakanı saat 18:00 - 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma hizmetlerine erişim kısıtlandı.

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