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Sri Lanka'dan ilk itiraf: Binlerce bebeği sattık

Hollanda'da çekilen Zembla adlı belgeselde, 1980'li yıllarda 10.00'i aşkın Sri Lankalı bebeğin yasa dışı yollarla Avrupalı ailelere evlatlık verildiğinin ortaya çıkarılması üzerine Sri Lankalı resmi makamlardan konuyla ilgili ilk itiraf geldi.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:43
Sri Lanka'dan ilk itiraf: Binlerce bebeği sattık

BBC'nin haberine göre, Zembla adlı güncel olaylar belgeselinin mayıs ayındaki bölümünde, 1980'lerde Sri Lanka'dan Hollanda'ya evlatlık gönderilen bebeklerin evrakında geniş çaplı sahtecilik yapıldığı ortaya koyuldu.

Belgeseldeki bulgulara göre, yaklaşık 11.000 bebek, her iki tarafa da sahte belgeler verilerek Avrupalı ailelere satıldı. Bu çocukların 4.000'i Hollanda'ya, diğerleri de İsveç, Danimarka, Almanya ve İngiltere'ye gönderildi.

Bebekleri evlatlık veren kadınların aslında onların biyolojik anneleri olmadığı, evlat edinilen çocukların kardeşlerinden belgelerde hiç bahsedilmediği, bebeklerin seyahat belgelerine farklı doğum tarihlerinin elle yazıldığı da ortaya çıktı.

Belgeselin yayınlanmasının ardından Sri Lanka'dan konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Dr. Rajitha Senaratne, programın yeni yayımlanan bölümünde, 1980'li yıllarda binlerce Sri Lankalı bebeğin yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerinde satıldığını itiraf etti.

Sri Lanka hükümetinin belgeseli ciddiye alması gerektiğini kaydeden Senaratne, "Ebeveynler ve çocuklarının DNA'larının kontrol edilebileceği özel bir daire kuracağız. Bu şekilde annelerin gerçek kimliğini öğreneceğiz. Bunun inisiyatifini ben alacağım" diye konuştu.

Senaratne, oluşturulacak DNA veri tabanıyla annelerin çocuklarını bulmalarına yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti.

Sri Lanka, 'bebek çiftliği' olarak adlandırılan bir yere yapılan baskında 20 yeni doğmuş bebek bulunmasının ardından ülkeler arası evlatlık verme faaliyetlerini 1987'de geçici olarak yasaklamıştı.

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