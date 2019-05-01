IŞİD’in üstlendiği saldırı hakkında Sri Lankalı yetkililer iki yerel terör grubunu işaret etmişti. Sirisena, “Dış güçler terör saldırısını planlamış olabilir. IŞİD, ufak ülkeleri hedefleyerek yeni bir strateji yapıyor olabilir” dedi.
Sri Lanka Devlet Başkanı: Terör saldırısının arkasında dış güçler olabilir
21 Nisan'da Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırısı sonrasında incelemeler devam ederken Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena açıklamalarda bulundu. Sirisena, "Saldırının arkasında dış güçler olabilir. IŞİD yeni bir strateji benimsiyor olabilir" dedi.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:48