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Sri Lanka Devlet Başkanı: Terör saldırısının arkasında dış güçler olabilir

21 Nisan'da Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırısı sonrasında incelemeler devam ederken Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena açıklamalarda bulundu. Sirisena, "Saldırının arkasında dış güçler olabilir. IŞİD yeni bir strateji benimsiyor olabilir" dedi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:48
Sri Lanka Devlet Başkanı: Terör saldırısının arkasında dış güçler olabilir
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21 Nisan’da Paskalya Yortusu sırasında yaşanan terör saldırısı sonrasında Sri Lanka’da yaralar sarılıyor. Peş peşe açıklama ve operasyonların yapıldığı ülkede bugün Devlet Başkanı Sirisena açıklamalarda bulundu. 40’ı yabancı 250’yi aşkın insanın yaşamını yitirdiği ve en az 500 insanın yaralandığı terör saldırısı sonrasında konuşan Sirisena, saldırının arkasında dış güçler olduğunu iddia etti.

IŞİD’in üstlendiği saldırı hakkında Sri Lankalı yetkililer iki yerel terör grubunu işaret etmişti. Sirisena, “Dış güçler terör saldırısını planlamış olabilir. IŞİD, ufak ülkeleri hedefleyerek yeni bir strateji yapıyor olabilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sri LankaTerör Saldırısı
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