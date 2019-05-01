Sri Lanka Devlet Başkanı: Terör saldırısının arkasında dış güçler olabilir

21 Nisan’da Paskalya Yortusu sırasında yaşanansonrasında’da yaralar sarılıyor. Peş peşe açıklama ve operasyonların yapıldığı ülkede bugün Devlet Başkanı Sirisena açıklamalarda bulundu. 40’ı yabancı 250’yi aşkın insanın yaşamını yitirdiği ve en az 500 insanın yaralandığı terör saldırısı sonrasında konuşan Sirisena, saldırının arkasında dış güçler olduğunu iddia etti.

IŞİD’in üstlendiği saldırı hakkında Sri Lankalı yetkililer iki yerel terör grubunu işaret etmişti. Sirisena, “Dış güçler terör saldırısını planlamış olabilir. IŞİD, ufak ülkeleri hedefleyerek yeni bir strateji yapıyor olabilir” dedi.