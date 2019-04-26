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Sri Lanka terör saldırılarında ölenlerin sayısını 359'dan 253'e düşürdü

Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kilise ve oteller dahil 8 noktayı hedef alan bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, daha önce açıklanan 359'dan 253'e güncellendi.

26 Nisan 2019 Cuma 10:04
Sri Lanka terör saldırılarında ölenlerin sayısını 359'dan 253'e düşürdü
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Sağlık Bakanlığı, bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısında bir hesaplama hatası olduğunu belirterek, ölenlerin sayısının 253 olduğunu kaydetti.

etkililer, saldırıları düzenleyenlerin başındaki kişi olduğu sanılan teröristin, başkent Kolombo'daki Shangri-La Oteli'ndeki saldırı sırasında öldüğünü bildirdi.

Saldırıları dokuz kişinin düzenlediği sanılıyor.

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Polis, baskınlar düzenlemeye devam ederken, saldırılarla ilgili aranan 7 kişinin fotoğrafını yayınladı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Paskalya'da terör saldırıları düzenleyen bazı şüphelilerin hala dışarıda olduğunu, yeni intihar saldırları düzenleyebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 500'den fazla kişi yaralandı. Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
SrilankaölenHaberKıbrıs
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