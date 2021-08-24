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Sri Lanka’da alkollü olarak fil kullanmak yasaklandı

Sri Lanka, çıkardığı geniş kapsamlı hayvan koruma yasasıyla evcil fillere DNA kayıtlarını içeren biyometrik kimlik kartlarını zorunlu kılarak, binicilerinin iş başında içki içmelerini yasakladı.

24 Ağustos 2021 Salı 12:00
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Sri Lanka’da alkollü olarak fil kullanmak yasaklandı

Budist rahipler de dahil olmak üzere birçok zengin Sri Lankalı, varlıklarını göstermek için filleri evcil hayvan olarak besliyor. Ancak kötü muamele şikayetleri çok yaygın.

Bu kapsamda yasayla birlikte getirilen yeni önlemler, hayvanları korumayı amaçlıyor. Yasa, fillerle ilgili günde iki buçuk saatlik banyo zorunluluğu dahil katı düzenlemeler getiriyor.

Resmi kayıtlar, Sri Lanka’da yaklaşık 200 evcil fil olduğunu gösteriyor. Vahşi yaşamdaki nüfusun ise yaklaşık sekiz bin olduğu tahmin ediliyor.

Yeni yasa, tüm sahiplerin, hayvanları için DNA kayıtlarını içeren yeni fotoğraflı kimlik kartlarına sahip olmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca ağaç kesimi gibi işlerde çalıştırılan filler için birden fazla düzenleme getiriliyor. Bebek filler artık iş için hatta kültürel yarışmalar için kullanılamayacak ve annelerinden ayrılamayacak.

Turizm endüstrisinde çalışan fillere aynı anda en fazla dört kişi binemeyecek.

Sıkı veteriner gözetimi getiren yasa, fil binicilerinin çalışırken içki içmelerini ve filmlerde kullanılmalarını yasakladı.

Yasayı ihlal edenlerin filler devlet korumasına alınacak ve üç yıla varan hapis cezaları söz konusu olabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Sri LankaFil
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