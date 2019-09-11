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Stephen King'den Trump’a: Beceriksiz ahmak

Dünyaca ünlü yazar Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuştu. King açıklamasında Trump'tan "Beceriksiz ahmak" olarak bahsetti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:16
Stephen King'den Trump’a: Beceriksiz ahmak

Korku romanlarıyla tanınan Stephen King, Trump eleştirisiyle yeniden ABD basınının gündeminde.

Ünlü yazar, telekinetik ve telepatik güçlere sahip bi grup gencin kaçırılarak enstitü olarak bilinen bir toplama kampına gönderilmesini konu alan son kitabıyla ilgili soruları cevaplarken Trump'ı hedef aldı.

Kitabın Trump'ın göç politikalarından esinlenip esinlenmediği sorusuna, "O kitap, o beceriksiz ahmak başkan olmadan önce yazıldı. Dünyanın her yerinde çocuklar hapsedildi ve köleleştirildi. Umarım, Enstitü'yü okuyan insanlar bu yönetimin acımasız politikalarıyla ilgili şeyler bulur" cevabını verdi.

Stephen King daha önce de ABD Başkanı Trump'ın başkanlık döneminin, romanlarından daha korkunç olduğunu söylemişti.

Trump, King'i Twitter'dan engellemişti.

Kaynak: Independent

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Stephen KingTrump
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