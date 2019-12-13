Sterlin “seçim” sonrasında 2 buçuk yılın en güçlü yükselişini yaptı

Sterlin sandık çıkış anketlerinin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un çoğunluğu elde edeceğini göstermesinin ardından yaklaşık üç yılın en güçlü artışını kaydetti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

13 Aralık itibari ile dolar kuru 5,77 TL’den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,46 civardında işlem görüyor.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dün kapanışa doğru işlemlerde;

dolar en düşük 5.7628 lira ve en yüksek 5.8113 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

euro en düşük 6.4170 lira ve en yüksek 6.4798 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,sterlin en düşük 7.5877 lira ve en yüksek 7.6852 lirayı gördükten sonra 7.65 – 7.66 lira aralığında hareket etti.