Stoltenberg'den, Rusya'ya geri adım çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Dontesk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararından sonra Rusya- Ukrayna arasındaki kriz farklı bir boyuta evrildi. Bu gelişmelerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizle ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Askeri yığılma gördüklerini belirten Stoltenberg, "Rusya tarafından planlanan tüm operasyonlar Ukrayna'ya tam olarak bir saldırıdır esasen. Halihazırda devam eden bir askeri yığılma görüyoruz ve bunlar ileri adım atabilir. Donbas bölgesinde devam eden provokasyonlar söz konusu, bir saldırıya ön şart oluşturabilecek girişimler söz konusu. Bu çerçevede, Putin'in ortaya koymuş olduğu bir tutum da söz konusu dün itibarıyla. Saldırmamak için geç kalınmış değil." diye konuştu.

UKRAYNA'YA TAM DESTEK

Ukrayna'nın arkasında olduklarını vurgulayan Stoltenberg, "Sürecin şiddetinin düşürülmesi gerekmekte ve diplomatik çabalarla yol açmak gerekmekte. Ukrayna'ya tam olarak desteğimizi ortaya koymaktayız. NATO'nun ciddi, kritik bir desteği söz konusu. Müttefikliğin Doğu kısmında, gerekli olursa daha fazla varlık oluşturma konusunda NATO yeterlidir. Rusya halihazırda bir işgal içerisindeydi 2014'ten bugüne. Kırım'da gerçekleştirdikleri bu anlama geliyor. Bu askeri varlık ciddileşmekte ve bu noktada bir tanınma söz konusu oldu." şeklinde konuştu.

STOLTENBERG'DEN RUSYA'YA "GERİ ADIM" ÇAĞRISI

Rusya'ya geri adım çağrısında bulunan Stoltenberg, "Rusya, 2014'ten bu yana Donbas bölgesinde. Sözde ayrılıkçılar Rusya tarafından kapalı bir şekilde yıllardır desteklenmekte. Bu noktada bir adım değişikliği söz konusu ve bu adımlar da tanımayla desteklendi. Bu, Rusya'nın oradaki askeri işgalinin güçlendirilmesi anlamına gelmekte. Rusya 150 binden fazla askeri varlığa sahip, buna ilave olarak hava kuvvetleri ve diğer kuvvetleri söz konusu. Ukrayna içerisinde de, Kırım'da, Donbas'ta, Doğu'da, Güney'de varlığı söz konusu. On binlerce muharip güç, bunların yanında askeri araçlar, dronelar, elektronik savaş imkanları, hava savunma füzeleri, geniş ve ciddi bir askeri yeterlik söz konusu. Bu nedenle bizler güçlü şekilde diplomatik kanallara dönülüp geri adım atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"NATO GÜÇLERİ EN YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYESİNE GEÇİRİLDİ"

NATO'nun askeri kanadının hazır kıt'a beklediğini ifade eden Stoltenberg, "Ciddi bir şekilde kınamaktayız ve NATO müttefikleri bugün farklı formatlarda yaptırımları açıkladılar. Almanya tarafından Kuzey Akım Projesi'nin durdurulması söz konusu oldu. Gerekirse savunmamızı daha da güçlendirebiliriz ki bu şekilde sınırdaki müttefiklerimiz daha fazla bir kötü niyetle karşılaşmasın. NATO güçleri en yüksek düzeyde hazırlığa geçirildi ancak yerleştirilmedi." dedi.