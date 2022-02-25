Künye
Kıbrıs 12
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz

Stoltenberg olağanüstü zirve sonrasında açıklama yaptı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Putin büyük bir stratejik hata yaptı, Rusya yıllarca bedelini ödeyecek” dedi. Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna hükümetini değiştirmek istediğini söyledi.

25 Şubat 2022 Cuma 20:26
31 Okunma
Stoltenberg olağanüstü zirve sonrasında açıklama yaptı
banner108

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Putin büyük bir stratejik hata yaptı, Rusya yıllarca bedelini ödeyecek” dedi. Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna hükümetini değiştirmek istediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg olağanüstü zirve sonrasında açıklama yaptı.

Stoltenberg’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

‘Bu kriz hepimizi etkilediği için İsveç ve Finlandiya da toplantıya katıldı

Rusya’yı bu manasız savaşa son vermeye çağırıyoruz

Avrupa güvenliğinde yeni bir gerçekle karşı karşıyayız

Putin büyük bir stratejik hata yaptı, Rusya yıllarca bedelini ödeyecek

Kremlin’in Ukrayna’ya açtığı savaş ne Rusya’nın güvenliğini sağlar ne de uluslarası saygınlık getirir

ABD Kanada ve Avrupa doğu kanadına binlerce askeri birlik yığdı

Yanlış hesap yapılmasın, tüm üyelerin ve her metrekare toprağının güvenliği için NATO ne gerekirse yapacak

Avrupa transatlantik bağ olmaksızın güvende kalamaz

Ukrayna’ya işgal altında

Rusya’nın niyeti Kiev’deki seçimle gelmiş yönetimi değiştirmek

Ukrayna askerleri cesurca mücadele ediyor

NATO hava savunma desteği verecek

Eğer Rusya bir NATO üyesine saldıracak olursa büyük bir cevap alacak. Her bir metrekare arazimizi savunacağız, net mesaj vermek istiyorum’

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenskiy: Hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz
Zelenskiy: Hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz
Pentagon: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi
Pentagon: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi
Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak
Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim