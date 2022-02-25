NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Putin büyük bir stratejik hata yaptı, Rusya yıllarca bedelini ödeyecek” dedi. Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna hükümetini değiştirmek istediğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg olağanüstü zirve sonrasında açıklama yaptı.
Stoltenberg’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
‘Bu kriz hepimizi etkilediği için İsveç ve Finlandiya da toplantıya katıldı
Rusya’yı bu manasız savaşa son vermeye çağırıyoruz
Avrupa güvenliğinde yeni bir gerçekle karşı karşıyayız
Putin büyük bir stratejik hata yaptı, Rusya yıllarca bedelini ödeyecek
Kremlin’in Ukrayna’ya açtığı savaş ne Rusya’nın güvenliğini sağlar ne de uluslarası saygınlık getirir
ABD Kanada ve Avrupa doğu kanadına binlerce askeri birlik yığdı
Yanlış hesap yapılmasın, tüm üyelerin ve her metrekare toprağının güvenliği için NATO ne gerekirse yapacak
Avrupa transatlantik bağ olmaksızın güvende kalamaz
Ukrayna’ya işgal altında
Rusya’nın niyeti Kiev’deki seçimle gelmiş yönetimi değiştirmek
Ukrayna askerleri cesurca mücadele ediyor
NATO hava savunma desteği verecek
Eğer Rusya bir NATO üyesine saldıracak olursa büyük bir cevap alacak. Her bir metrekare arazimizi savunacağız, net mesaj vermek istiyorum’