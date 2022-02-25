NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Putin büyük bir stratejik hata yaptı, Rusya yıllarca bedelini ödeyecek” dedi. Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna hükümetini değiştirmek istediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg olağanüstü zirve sonrasında açıklama yaptı.

Stoltenberg’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

‘Bu kriz hepimizi etkilediği için İsveç ve Finlandiya da toplantıya katıldı

Rusya’yı bu manasız savaşa son vermeye çağırıyoruz

Avrupa güvenliğinde yeni bir gerçekle karşı karşıyayız

Putin büyük bir stratejik hata yaptı, Rusya yıllarca bedelini ödeyecek

Kremlin’in Ukrayna’ya açtığı savaş ne Rusya’nın güvenliğini sağlar ne de uluslarası saygınlık getirir

ABD Kanada ve Avrupa doğu kanadına binlerce askeri birlik yığdı

Yanlış hesap yapılmasın, tüm üyelerin ve her metrekare toprağının güvenliği için NATO ne gerekirse yapacak

Avrupa transatlantik bağ olmaksızın güvende kalamaz

Ukrayna’ya işgal altında

Rusya’nın niyeti Kiev’deki seçimle gelmiş yönetimi değiştirmek

Ukrayna askerleri cesurca mücadele ediyor

NATO hava savunma desteği verecek

Eğer Rusya bir NATO üyesine saldıracak olursa büyük bir cevap alacak. Her bir metrekare arazimizi savunacağız, net mesaj vermek istiyorum’