Stüdyodakiler dondu kaldı!

Dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan iklim değişikliğine karşı değişik farkındalıklar yaratılıyordu. Fakat İngiltere'de eylemlere çıplak katılmasıyla tanınan Laura Amherst isimli kadın aktivist bu kez bambaşka bir harekete imza attı. Kadının hareketi, kısa sürede dünya genelinde büyük dikkat çekti.

'ÜSTSÜZ PROTESTOCU' OLARAK ANILIYOR

Aktivist Laura Amherst, bir İngiliz kanalının gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'ye Extinction Rebellion'ın konuğu oldu. Etkinliklere çıplak olarak katılan aktivist Laura Amherst, 'üstsüz protestocu' adıyla anılıyor. Laura, alışılmadık aktivizm markasını tartışmak için stüdyoya da çıplak geldi.

STÜDYODAKİLER BUZ KESTİ

Genç kadının bu hareketi nedeniyle stüdyodakilerin de şaşkınlıklarını gizleyemedikleri görüldü. Phillip Schofield'in ellerini dizleri üzerine koyup öylece beklemesi de izleyicinin dikkatinden kaçmayan bir başka detay oldu.