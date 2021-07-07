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Su tabancasıyla 'soygun' yapıp 264 dolarlık taco çalmıştı: 40 yıl sonra serbest kalacak

ABD’nin Arkansas eyaletinde, su tabancasıyla ‘soygun’ yapan ve müebbet hapse mahkum edilen kişi, 40 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalacak.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:02
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Su tabancasıyla 'soygun' yapıp 264 dolarlık taco çalmıştı: 40 yıl sonra serbest kalacak

Eyalet Valisi Asa Hutchinson, Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden taco satan bir büfeden 264 dolarlık taco çalan 70 yaşındaki Rolf Kaestel’in erken tahliye edilmesine karar verdiğini açıkladı.

Diken'in aktardığına göre, 1981’de müebbet hapis cezası alan Kaestel’in tahliye edilmesi için kampanya yürüten isimlerden yapımcı Kelly Duda, 4 Temmuz’daki Bağımsızlık Günü öncesinde konuştuğunu ve yakında özgür olacağının müjdesini verdiğini söyledi.

Duda, “40 yıl bile su tabancasıyla yapılan 264 dolarlık soygun için çok uzun bir süre. Valiye ve benimle birlikte Kaestel’in özgür kalması için çabalayan herkese müteşekkirim” dedi.

Kaestel’in tahliye edilmesini savunan ve ona destek verenler arasında taco satan büfenin kasasında çalışan Dennis Schluttermann da var. Schlutterman, YouTube’da paylaştığı duygusal videoda, “Ben onu affettim. Soyulan benim yerimdi ama ben onun hayatını çalmış hissettim çünkü verilen ceza çok ağırdı. Çok uzun süre hapis yattı” ifadelerini kullandı.

Schlutterman, Kaestel’in su tabancasını ona doğrultmadığını, ceketinin önünü açıp gösterdiğini ve gerçek tabanca sandığını da sözlerine ekledi.

Valinin ofisinden yapılan açıklamada, şimdiye kadar itiraz eden hukuki bir makam olmadığı, bu durum değişmezse Kaestel’in 4 Ağustos’ta cezaevinden çıkacağı belirtildi.

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