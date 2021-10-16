Sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı

Brezilya'da yaşanan olay korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Denizde yüzen genç, bir anda fırlayan köpek balığının saldırısına uğraması nedeniyle penisini kaybetti. Kanlar içerisinde sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta öldü.

Brezilya'nın kuzeydoğu kıyısındaki Piedade plajında korku dolu anlar yaşandı. 18 yaşındaki Jose Ernestor da Silva isimli genç, denize girdikten bir süre sonra hareketsiz şekilde yatmaya başladı. Gencin bulunduğu yerin çevresi de kırmızıya büründü.

CANKURTARANLAR FARK ETTİ

Gençle ilgili bir terslik olduğunu fark eden cankurtaranlar hemen suya atladı. Kan gölüne dönen sudan çıkarılan gencin, penisinin parçalandığı görüldü. Köpek balığı saldırısına uğrayan genç, hemen hastaneye kaldırıldı.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Cankurtaranlar vakit kaybeden hemen genci hastaneye kaldırmak istedi. Olay yerine çağrılan ambulansa bindirilen Jose Ernestor da Silva, hastaneye götürüldüğü sırada kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi. Geriye olaydan korkunç görüntüler kaldı.