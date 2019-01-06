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Sudan'daki ekonomik kriz

06 Ocak 2019 Pazar 12:52
Sudan'daki ekonomik kriz

Sudan Başbakanı Mutez Musa, dolardaki yükselişin durdurulması için çalıştıklarını, bunun meyvesini birkaç gün içinde alacaklarını söyledi.

Başbakanlıkta gazetelerin ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen Musa, burada yaptığı konuşmada, “Nakit sorununun çözümüne yönelik zirve, şubat ayının sonunda yapılacak ve mart ayında kesin olarak tamamlanacak” dedi. 

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Musa, politikalarının karaborsada doların düşmesine yol açtığına işaret ederek, hükümetin pazartesi gününden itibaren sonuçlarını gösterecek, dolar kurunda keskin bir düşüşe yol açacak birtakım anlaşmalar yaptığını belirtti.

Hükümetin benzin ve ekmek sorununun çözümü için çabaladığını ifade eden Musa, çeşitli ulaşım araçlarına yönelik motorin fiyatlarını kontrol altına almak için bazı düzenlemeler yaptıklarını, sonuçlarının birkaç gün içinde görüleceğini kaydetti.

Ekonomik krizin derinleştiği Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, barışçıl olmadığını savunduğu eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü açıklarken, muhalifler 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 göstericinin gözaltına alındığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mutez Musa
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