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Sudan’da anlaşma sağlandı

Sudan'da ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:08
Sudan’da anlaşma sağlandı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalandı.
 
Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan’daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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