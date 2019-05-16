Sudan’da uzlaşı sağlanamadı

Kaynak, “Askeri Konsey, başkentte ordu karargahı önündeki barikatları kaldırmak, barışçıl gösteri yapan sivilleri güç ve aşırı şiddet kullanarak dağıtmak istiyor. Son yaşananlar, askeri konseyin geçiş sürecinde Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile ittifakındaki ciddiyetsizliğini ortaya koydu.” ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, askeri konseyin, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile daha önce anlaştığı şekilde yönetimi sivil bir hükümete devretmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, bu gece yapılması beklenen ve nihai anlaşmanın imzalanacağı toplantının belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Sudan’da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri’nin, ordunun başkentteki genel karargahı yakınına çıkan yollardaki barikatları kaldırma girişimi sırasında göstericilere açtığı ateşte dün akşam 14 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

(BRT/AA)