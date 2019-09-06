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Sudan’da yeni hükümet kuruldu

Sudan’da nisandaki askeri darbenin ardından geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu.

06 Eylül 2019 Cuma 11:09
Sudan’da yeni hükümet kuruldu

Başbakan Abdullah Hamduk, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyi’nin onayının ardından yeni kabinenin üyelerini açıkladı.

Savunma ve İçişleri Bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 20 bakandan oluşuyor. 2 bakanın ismi, istişarelerin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Kabine’de Dışişleri Bakanlığı görevine Esma Muhammed Abdullah, İçişleri Bakanlığı görevine ise Et-Tarifi İdris getirildi.

Yeni hükümetin Savunma Bakanı Korgeneral Cemaleddin Ömer, Maliye Bakanı da İbrahim Ahmed el-Bedevi oldu.

(BRT/NTV)

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