Sudan’da yolcu uçağı düştü: 19 kişi öldü

Güney Sudan’da 22 kişiyi taşıyan yolcu uçağı inişe geçtiği sırada havalimanı yakınındaki nehre düştü.

Yirol kentinde 22 kişiyi taşıyan yolcu uçağının iniş sırasında havalimanı yakınındaki nehre düşmesi sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Uçaktan biri çocuk ve biri yardımcı pilot olmak üzere 3 kişinin kurtulduğu, nehirdeki cesetlerin çıkarıldığı ifade edildi.

Ulusal bir şirket tarafından yolcu taşımacılığı için kiralanan uçak, Juba Uluslararası Havalimanı’ndan Yirol kentine gidiyordu.

Kaza sebebinin araştırılması için sivil havacılık ekibinin beklendiği belirtildi.