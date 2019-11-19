Sular yine yükseldi, çizme satışları patladı

İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sular altında kalan su kanallarıyla ünlü Venedik kentinde su baskını devam ediyor.

Hafta sonu yağan yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükselen Venedik bu yıl alışılmışın üzerinde miktarda sular altında kaldı. Kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu olan şehirde yapılan ölçümlerde su seviyesi 187 santimetreye ulaştı. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 187 santimetreyle, sel sularının tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştığını bildirdi.

ALIŞVERİŞE DEVAM: LÜKS İÇİNDE YÜZMEK!

Venedik'te sel baskınına karşın turistlerin bitmeyen alışveriş tutkusu için sosyal medyada şu yorum yapıldı: Dünyanın sonu gelse de kapitalizmin sonu asla gelmeyecek.

1966 yılında 194 cm ölçülen su seviyesi şehrin tarihinde en yüksek su seviyesi olarak yer alıyor. 2 kişinin ölümüne neden olan sel sularına aldırmayan turistler ise, Venedik'te gezebilmek için çizmelere yönelince satışlar yükseldi. Çizmeleri ayağına geçiren turistler sular içinde yürüyerek bol bol fotoğraf çektirdi.

TURSİTLER HER ORTAMDA SELFİE ÇEKİYOR

San Marco Meydanı'nda çizmelerle alışverişe devam.

Haftasonu zaman zaman kapatılan ünlü San Marco Meydanı tekrar turistlere açıldı. Yetkililer, kentteki hasarın üstesinden gelmeye çalışırken turistler, ziyaretlerine ve alışverişlerine devam etti. Diz boyu sulara aldırmadan meydanları gezen turistler, selfie çekip bu anı görüntülediler.