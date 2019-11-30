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Süleymaniye'de DEAŞ saldırısı! 2 ölü, 4 yaralı

30 Kasım 2019 Cumartesi 11:47
Süleymaniye'de DEAŞ saldırısı! 2 ölü, 4 yaralı

rak'ın Süleymaniye kentindeki Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde, terör örgütü DEAŞ ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kulaco nahiyesinde DEAŞ teröristleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada güvenlik güçleri ve sivil olmak üzere 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı, bölgede örgüte yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bu arada, DEAŞ unsurlarının bölgeye 3 havan topu attığı öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş,  Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Süleymaniye
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