ABD polisine göre, süpermarkette dondurmayı yalayıp dolaba koyan kadın 20 yıl hapisle karşı karşıya kalabilir.



Polis, tutuklama emri çıkarmadan önce 28 Haziran günü 23.00’te Teksas eyaletinin Lufkin kentinde bir Walmart şubesinin dışında görülen kadının kimliğini doğrulamaya çalışıyor.



Teksas ceza hukukuna göre kadına 10 bin dolar (yaklaşık 56 bin TL) para cezasıyla birlikte 2 ila 20 yıl hapis cezası verilebilir.



Olayın görüntüsü Twitter’da 11 milyon defa görüntülenerek popüler oldu.