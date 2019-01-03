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Suriye'de 2018'de 7 bin 700'den fazla kişi alıkonuldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen yıl büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 7 bin 706 kişinin keyfi alıkonulduğunu açıkladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 13:31
Suriye'de 2018'de 7 bin 700'den fazla kişi alıkonuldu

SNHR'nin Suriye'deki taraflarca alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporunda, geçen yıl ülke çapında 504'ü çocuk, 699'u kadın olmak üzere 7 bin 706 kişinin keyfi olarak alıkonulduğu belirtildi.

Ağın raporunda, Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin geçen yıl 355'i çocuk, 596'sı kadın 5 bin 607 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

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Rejim güçlerince alıkonulanların büyük kısmını, son dönemlerde rejim kontrolüne giren bölgelerde "uzlaşı" imzalayan gençlerle ülkenin kuzeyinden veya yurt dışından rejimin kontrolündeki bölgelere dönenlerin oluşturduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde 83'ü çocuk, 74'ü kadın toplam 965 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu belirtilirken, örgütün gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine yer verildi. 

Terör örgütü DEAŞ 28'i çocuk, 13'ü kadın 338 kişiyi, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar da 38'i çocuk, 16'sı kadın toplam 796 kişiyi alıkoydu.

Öte yandan Suriyeli muhalif kaynaklara göre rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeBeşşar Esed RejimiAlıkonulmaHaber
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