Suriye'de hayat kurtaran 112 kişi öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen yıl, yarısına yakını Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 112 sağlık ve kurtarma görevlisinin öldürüldüğünü bildirdi.

SNHR, geçen sene ülkede çatışan taraflarca öldürülen sağlık ve kurtarma görevlilerine ilişkin raporunu açıkladı.

Sağlık ekipleri, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ve Suriye Kızılay ekiplerinden toplamda 112 çalışanın saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen raporda, ölenlerden 64'ünün sağlık ekiplerinden, 44'ünün arama ve kurtarma çalışmalarını yürüten Sivil Savunma ekiplerinden, 4'ünün de Suriye Kızılayından olduğu kaydedildi.

Esed rejiminin saldırılarında 32'si sağlık görevlisi, 18'i Sivil Savunma çalışanı ve 1'i de kızılay görevlisi olmak üzere toplam 51 kişinin öldüğü aktarılan raporda, rejime hava desteği sağlamak için 2015'te devreye giren Rus güçlerinin ise 12'si sağlık görevlisi, 10'u Sivil Savunma çalışanı ve 1'de kızılay görevlisi olmak üzere toplam 23 kişiyi öldürdüğü belgelendi.

Raporda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonunun geçen yılki saldırılarında ise 8 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği bildirilirken, terör örgütü DEAŞ'ın ise 2'si sağlık görevlisi, 3'ü Sivil Savunma çalışanı toplam 5 kişiyi öldürdüğü aktarıldı.

Rapora göre, sağlık görevlilerinden 3'ü terör örgütü PYD/PKK'nın saldırlarında, diğer 3 kişi de askeri muhaliflerin rejimle çatışmalarında hayatını kaybetti.

Raporda, kimliği tespit edilemeyen tarafların ise 4'ü sağlık görevlisi, 13'ü Sivil Savunma çalışanı, 2'si Kızılay görevlisi toplam 19 kişiyi öldürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletlere (BM), Suriye'deki sivilleri korumak için harekete geçme çağrısı yapılan raporda, rejimin ve destekçisi İran ile Rusya'nın savaş suçlarından dolayı yargılanması gerektiği kaydedildi.