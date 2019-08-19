Suriye'de Türk konvoyuna havadan saldırı

İç savaşın ve gerilimin 8 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Suriye’den flaş bir açıklama geldi. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde Suriye devlet ajansı SANA kaynak gösterildi.

Fotoğraf: DHA

Suriye Dışişleri Bakanlığı’na dayandırılan açıklamada Türkiye’den bir konvoyun İdlib’in Han Şeyhun bölgesine doğru ilerlediği belirtilirken oldukça küstah ifadeler kullanıldı. SANA’ya konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “Bu saldırgan tutum Suriye ordusunun, terörist kalıntılarını avlama kararlılığını etkilemeyecektir” denildi.

SURİYE’DEN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ



Reuters’ın son dakika haberi olarak geçtiği haberde ise bölgede yaşanan gerilimin boyutu gözler önüne serildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına yer verilen haberde, “Suriye’nin kuzeybatısındaki Türkiye konvoyunun yakınına hava saldırısı düzenlendi” ifadesi kullanıldı.

Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasında konvoyun otoyolda durduğu belirtildi.

DHA’nın haberinde ise Suriye’de rejim güçlerinin bombardımanının İdlib’de gece boyunca devam ettiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Han Şeyhun bölgesinde bulunan 9 ve 10 No’lu gözlem noktalarına sabah saatlerinde gönderdiği takviye araç ile personelin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahı da savaş uçaklarıyla vuruldu.

Maaret el Numan ve Han Şeyhun arasındaki yolun hedef alınması nedeniyle TSK konvoyu, ilerleyemedi. Bunun üzerine konvoy, güvenli noktada durduruldu. Maaret el Numan ve Han Şeyhun kırsalındaki yerleşim alanları ile yollar, savaş uçaklarıyla vuruluyor.