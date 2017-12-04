Suriye'de yeraltı sığınağı inşa etme önerisi

ABD'li Senatör Brendan Boyle, ABD Kongresi'ne Suriye'de yeraltı sığınakları inşa etme önerisinde bulundu. Rus uzman Podlesnıy, öneriyi çözüme yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

Kongreye sunduğu belgede Suriye'de son altı yılda hastanelere ve sosyal tesislere 400'den fazla saldırı düzenlendiğine ve 800'den fazla sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Boyle, bilhassa doktorlar ve gönüllüler için müstahkem yeraltı tesisleri inşa edilmesini önerdi.

Hastanelere ve sivil tesislere yönelik saldırılardan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutan Boyle, yaptığı suçlamaya ilişkin bir kanıt sunmadı.

'BU, ABD'NİN SON ADIMI OLMAYACAK'

Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Enstitüsü Rusya-ABD İlişkileri Merkezi Müdürü Pavel Podlesnıy, Boyle'un önerisini Russia Today (RT) televizyonuna değerlendirdi.

Önerinin Suriye'de çözümü tehdit edebileceğini savunan Podlesnıy, "Bunun ABD'nin son adımı olmadığını düşünüyorum. Öneri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Vietnam'da yaptığı anlaşmaya verilen öfkeli bir tepki. Yeraltı tesislerinin inşa edilip edilmeyeceğini söylemek şu an için zor. Karar, yürütme organına, özellikle de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kararına bağlı" ifadelerini kullandı.