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Suriye'deki saldırılarda 2 bin 286 sivil öldü

SNHR'nin yayınladığı raporda, koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 yıl önce başlattığı hava operasyonlarında şimdiye kadar 2 bin 286 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

24 Eylül 2017 Pazar 17:36
Suriye'deki saldırılarda 2 bin 286 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlattığı hava saldırılarında, şu ana kadar 674'ü çocuk, 504'ü kadın 2 bin 286 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e karşı operasyonlarının 3. yılında, koalisyonun saldırıları sonucu ölen sivillere ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'e karşı 23 Eylül 2014'te askeri operasyon başlattığı anımsatılarak, operasyon kapsamında bugüne kadar 674'ü çocuk, 504'ü kadın toplamda 2 bin 286 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu 2014'te 67, 2015'te 242, geçen yıl 562 ve bu yıl 23 Eylül'e kadar bin 415 sivilin öldüğünü bilgisi paylaşılan raporda, koalisyonun terör örgütü DEAŞ'ın bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında mescit, hastane ve okulların da yer aldığı en az 157 sivil merkezin hedef alındığı ifade edildi.

PKK/PYD'ye destek sonrası sivil kayıp arttı

Koalisyon güçlerinin 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirdiği saldırlarda sivil kaybın az olduğu kaydedilen raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun, terör örgütü PKK/PYD'ye "DEAŞ ile mücadele" adı altında verdiği destekten sonraki süreçte sivil kayıpların arttığına işaret edildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası koalisyon, 6 Kasım 2016'da Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Rakka'ya başlattığı operasyona destek verdi. Rakka operasyonu süreci en kanlı süreçtir. Koalisyon güçleri bu süre içerisinde onlarca katliama imza attı. Sadece DEAŞ'ın askeri noktalarını hedef almadı, sivilleri de hedef alan pek çok saldırılarını kaydettik."

Raporda, koalisyon güçlerinin daha çok ülkenin doğu bölgelerine saldırılar düzenlediğine dikkat çekildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde de koalisyon güçlerine uluslararası kanunlara ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısı yapılarak, koalisyon güçlerinden, saldırılarının sivil kayıplara yol açtığını itiraf etmesi istendi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, 23 Eylül 2014'te Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında operasyonlarına başlamıştı.

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