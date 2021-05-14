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Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı

İsrail'in Filistinlilere saldırılarıyla Doğu Kudüs ve Gazze'de yükselen gerilim sürerken Suriye'den İsrail'in kuzeyine 3 roket atıldı.

14 Mayıs 2021 Cuma 23:35
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Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları gece gündüz aralıksız devam ederken, gerginliğe Lübnan'dan sonra Suriye de dahil oldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail tarafına atılan roketlerden ikisinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş araziye, birinin de Suriye topraklarına düştüğü belirtildi. Roketlerin herhangi bir hasara neden olmadığı ifade edildi.

DÜN DE LÜBNAN'DAN ROKETLER ATEŞLENMİŞTİ

Dün de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, atılan roketler Celile bölgesindeki sahil kesimine düşmüş, can ve mal kaybına yol açmamıştı.

Saldırının ardından Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı
Son Güncelleme: 14.05.2021 23:45
Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinSuriye
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