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Suriye için Anayasa Komitesi’nde kritik hafta

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:12
Suriye için Anayasa Komitesi’nde kritik hafta

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türk, Rus ve İranlı diplomatlarla Suriye için Anayasa Komitesi’nin kurulması için Cenevre’de buluşacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Misturagarantör ülkeler TürkRus ve İranlı yetkililerle Anayasa Komitesi’ne nihai halin verilmesi için İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.

Soçi’de 30 Ocak 2018’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde bir Anayasa Komitesi kurulması kararı alınmasının ardından yaşanan süreçte kritik aşamaya gelindi.

BM Özel Temsilcisi Mistura, bugün ve yarın Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran, cuma günü de “küçük grup” olarak adlandırdığı Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD temsilcileriyle görüşmeler yapacak.

Türkiye, Rusya ve İran’dan üst düzey diplomatlar Anayasa Komitesi’ne son halini vermek için Mistura ve ekibiyle BM Cenevre Ofisi’nde yoğun mesai harcayacak.

Toplantılarda Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil edecek.

Mistura, Cenevre’ye davet ettiği 3 ülkeden diplomatlarla bugün gayri resmi formatta basına kapalı görüşmeler gerçekleştirecek.

BM Özel Temsilcisi, yarın ise Türkiye, Rusya ve İran’dan gelen heyetlerle BM’de resmi görüşmeler gerçekleştirecek.

Mistura, cuma günü “küçük grupla” yapacağı ortak istişare toplantılarında da garantör ülkeler ile Anayasa Komitesi’ne ilişkin yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirme yapacak.

AA muhabirinin edindiğe bilgiye göre, ABD heyetini Cenevre’de, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn temsil edecek.

Temmuz ayında Rusya’da yapılan Suriye konulu garantörler toplantısının sonuç bildirisinde Anayasa Komitesi’nin kurulması önemli yer tutmuştu.

Bildiride Türkiye, Rusya ve İran’ın, Cenevre’de BM gözetimindeki Anayasa Komitesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasını teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edilmişti.

Suriye Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), Anayasa Komitesi’nde muhalefeti temsil edecek üyeler için Türkiye ile eş güdüm halinde hazırladığı 50 adayın yer aldığı listeyi, 5 Temmuz’da BM Suriye Özel Temsilcisi’ne sunmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Suriye” meselesi için gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrasında yaptıkları ortak basın açıklamasında Anayasa Komitesi’nin kurulmasının önemi vurgulanmıştı.

Başkan Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde 3 garantör ülkenin temsilcileri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile Cenevre’de yeniden bir araya gelecekler. Anayasa Komitesi’nin kuruluş süresine dair hazırlıklar ele alınacak ve son aşamaya gelindi diyebiliriz. Astana süreci sayesinde gündeme gelen bu komitenin bir an evvel kurulması ve işlevsel hale gelmesi siyasi sürece yeni bir dinamizm kazandıracaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM’nin Anayasa Komitesi kurulması sürecine yardım etme noktasında mutabakata ulaştıklarını bildirmişti.

Putin, Anayasa Komitesinin Suriye’nin gelecek yıllardaki siyasi yapılanmasını belirleyeceğine ve bir an önce kurulması gerektiğine işaret etmişti.

Suriye’de 7 yılı aşkındır süren iç savaşı sona erdirmek için BM çatısı altında yapılan görüşmeler, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlık içeriyor.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeBMHaberKKTC
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